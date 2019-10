Banda di ladri saccheggia appartamento, sradicata cassaforte dal muro

GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – L’altra notte in via Aversa, nei pressi di una nota farmacia, una banda di 4 ladri, incappucciati con felpe e sciarpe, si sono recati in questa strada. Due di questi si sono arrampicati lungo il muro di un palazzetto, uno da terra ha sollevato il complice facendolo accedere alla finestra dell’appartamento.

Una volta scardinata la finestra, è entrato nell’appartamento dirigendosi alla cassaforte nascosta in casa, l’ha scardinata dal muro e l’ha gettata dalla finestra dove ad attenderla vi erano gli altri due complici, poi l’hanno caricata in auto dandosi alla fuga, il tutto sotto l’occhio di una telecamera di sorveglianza

I proprietari di casa, al loro rientro, hanno appreso cosa era accaduto e hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di sorveglianza per risalire ai 4 delinquenti. Quello che desta sospetti è come facessero i malviventi a sapere dell’esistenza della cassaforte per andare diretti lì? Chi li ha informati?