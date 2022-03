TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis) Banditi fanno irruzione in un negozio di abbigliamento per bambini e portano via tutto. Ieri mattina intorno alle 4 quattro delinquenti, probabilmente italiani, a bordo di una Mercedes Station Wagon con targa rubata, si sono recati in via Michelangelo Trentola Ducenta presso il noto negozio di abbigliamento per bambini Kids Boutique, e dopo aver forzato la serranda d’ingresso e infranto il vetro blindato si sono intrufolati all’interno dell’attività commerciale depredandola di tutti i capi di valore, giubbotti vestiti e accessori, per poi darsi alla fuga. I balordi sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del negozio e della zona, si sono diretti per la fuga verso Villa Literno, erano incappucciati e vestiti di scuro per non farsi identificare. I titolari appena scoperto quanto accaduto hanno allertato i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Grossi e ingenti danni patiti dai coniugi Martino titolari dell’attività.