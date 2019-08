BASKET CASERTA. Esami strumentali per Swann: questo il responso medico

CASERTA – Si suol dire che quando piove, poi grandina. Sono infatti pessime le notizie che arrivano al PalaMaggiò dalla Cinica Sant’Anna, dove Isaiah Swann si è sottoposto ad accurati esami strumentali: l’esterno americano si sarebbe procurato uno dei peggiori infortuni in cui possa incorrere uno sportivo, la rottura del legamento crociato. Una problema la cui cura, per quanto nei recenti anni sia migliorata, richiede come minimo uno stop da 4 ai 6 mesi ed una lunga e dolorosa riabilitazione.

A farne le spese in tal caso sarebbe soprattutto la società casertana che si è legata al giocatore americano con un contratto di valenza biennale per una cifra vicina ai 300.000$ nei due anni, il che complicherà certamente le possibilità di transare il contratto senza dover lasciare molti quattrini sul piatto.



In ogni caso il giocatore domani si recherà a Reggio Emilia dal dr. Rocchi per aver un’ulteriore conferma e stabilire l’iter riabilitativo.

Ruben Romitelli