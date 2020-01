BASTA CON L’ALLARMISMO. Dal comune di Caserta temono la Lapponia, ma le previsioni sono normalissime. IL METEO PER DOMANI E PER L’EPIFANIA

CASERTA (red.cro.) – La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento forte e gelate. Dalle 12 di domani, domenica 5 gennaio, alle 18 di lunedì sera, si prevedono su tutto il territorio “Venti forti settentrionali con locali rinforzi. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Gelate a quote basse“. In ordine alle gelate, la Protezione Civile della Regione Campania raccomanda di prestare attenzione anche in assenza di nevicate: le temperature saranno infatti in diminuzione. Si ricorda che, pur in presenza di allerta vento e gelo, il codice colore è Verde, non essendo previsti scenari di dissesto idrogeologico da piogge e precipitazioni.

Quello che vi abbiamo riportato è il comunicato del comune di Caserta, pubblicato sul canale Facebook dell’ente. Ma basta cercare nelle pagine e nei siti dedicati al meteo che questo pericolo artico, dichiarato sul social in blu, scema incredibilmente. Proprio per aiutarvi a comprendere quanto pare distante l’allerta dalla realtà, abbiamo fatto un piccolo sunto delle previsioni meteo che potete leggere qui in basso. Inoltre, abbiamo preso direttamente dal bollettino della protezione civile le previsioni per domani, domenica e per il 6 gennaio, queste potete leggerle alla fine del nostro articolo sul meteo.

Temperature minime ad un passo dallo zero che caleranno fino alla giornata di lunedì, 6 gennaio. L’Epifania vedrà come minima 1°, con la massima che toccherà quota 10°. Pian piano, da martedì, le temperature saliranno, fino a 13° gradi di massima nei giorni successivi. Caserta così come Maddaloni, Marcianise, Capua e non solo. L’Atellano, con Orta di Atella, Succivo, ma anche l’agro intorno Aversa e Casal di Principe vedrà le temperature girare intorno a quota 0. Non cambia molto nelle due grandi zone marittime della provincia, con Castel Volturno e Mondragone che toccheranno i 2 gradi e gli 11° negli estremi delle temperature.

Cambia qualcosa invece nelle zone montane. Piedimonte Matese andrà sotto lo zero nella giornata di sabato, per poi salire sulla media provinciale nei giorni immediatamente successivi. Giù le temperature dopo l’Epifania. Meglio invece, per Teano, ma si resta sempre intorno allo 0.

IL METEO PER DOMENICA, 5 GENNAIO

Cielo poco nuvoloso o localmente nuvoloso sul settore costiero; nuvoloso o localmente molto nuvoloso su quello interno con locali precipitazioni e



possibilità di qualche isolato rovescio, soprattutto nella prima parte della giornata, nevose a quote superiori ai 500-600m e localmente anche a quoteinferiori, in attenuazione dal pomeriggio-sera. I venti spireranno deboli settentrionali tendenti a rinforzare dalla tarda mattinata. Il mare si presenteràpoco mosso, ma con moto ondoso in intensificazione, soprattutto al largo e lungo le coste esposte. Le temperature diminuiranno progressivamentedal pomeriggio. Gelate notturne saranno possibili a quote prevalentemente collinari e dal pomeriggio-sera anche a quote inferiori. Foschie densepotranno interessare, durante la notte e al primo mattino, le zone pianeggianti e le vallate interne.

IL METEO PER LUNEDì 6 GENNAIO

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali annuvolamenti sul settore interno. I venti spireranno forti settentrionali con locali rinforzi, tendenti ad

attenuarsi dal pomeriggio-sera. Il mare si presenterà molto mosso o agitato, al largo e lungo le coste esposte. Le temperature diminuiranno

sensibilmente, soprattutto nei valori minimi. Gelate potranno formarsi, durante la notte e al mattino, a quote basse.