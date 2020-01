Beccati a bruciare rifiuti in plastica, ai domiciliari due fratelli

CASAL DI PRINCIPE – In Casal Di Principe, via circumvallazione esterna località cesavolpe, i carabinieri della sezione radiomobile del locale Comando Compagnia hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di combustione illecita di rifiuti, due fratelli: C.G. cl. 64, e C.L., cl.69, del posto.

I militari dell’Arma li hanno sorpresi mentre bruciavano, su un’area di circa 12 mq di un loro terreno dei sacchi di plastica da concime, polistirolo e cellophane da serra.

I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.