Beccati in auto con un chilo e mezzo di hashish. La Guardia di Finanza ammanetta 2 corrieri

Trovati anche 10mila euro in contanti

CASERTA – Un uomo della provincia di Caserta e un marocchino, residente nella provincia di Perugia, viaggiavano tranquilli in auto verso Perugia con un chilo e mezzo di hashish e 10 mila euro in contanti. Non avevano però fatto i conti con la Guardia di Finanza che li aspettava al varco. Droga da piazzare sul mercato umbro, a Perugia in particolare. Una buona quantità per fare soldi e tenere in piedi la rete dei clienti, purtroppo tanti nella realtà locale. Ebbene una pattuglia della Guardia di Finanza li ha fermati lungo il tragitto, i due iniziano a mostrare segni di nervosismo, i finanzieri osservano attentamente e approfondiscono i dati sui due. Ad un certo punto decidono di andare a vedere scrupolosamente nell’auto, sono convinti che c’è qualcosa di strano nel comportamento dei due corrieri. Dalla perquisizione vengono fuori un chilo e mezzo di droga e ben 10 mila euro in contanti. A quel punto scatta l’arresto immediato, ora sono rinchiusi a Capanne.