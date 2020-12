Beccato con la cocaina durante il lockdown, 25enne condannato

Il legale che ha assistito il venticinquenne, nel suo intervento, ha fatto presente che il suo cliente non era avvezzo a svolgere il ruolo di corriere della droga, come confermato dal nervosismo mostrato al momento del controllo dei Carabinieri. Lo stesso legale ha inoltre rimarcato il fatto che il giovane era coinvolto nella vicenda, in quanto sollecitato da altre persone, sulle quali sono in corso accertamenti.