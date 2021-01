SUCCIVO – Ieri sera nella zona della Rotondella a Succivo una ragazza di 20 anni è stata condotta in ospedale, al Moscati, per aver bevuto dell’acido muriatico. Un’ambulanza l’ha soccorsa: è in serie condizioni. L’ipotesi al mommento più acclarata è quella del gesto estremo, fortunatamente sventato.