Bimba di 3 anni in arresto cardiocircolatorio: stava soffocando con un pezzo di carne

SAN FELICE A CANCELLO – Una bimba di 3 anni è stata trasportata d’urgenza, ieri sera, allo Psaut di San Felice a Cancello.

Si è capito subito che era vittima di una grave ostruzione delle vie aeree causata da un boccone di carne.

La piccola è andata in arresto cardiocircolatorio, per cui si è reso necessario il trasporto, con un’ambulanza rianimativa, all’ospedale di Caserta, presso il quale è arrivata come codice rosso.