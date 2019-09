Bimbi presi a schiaffi e chiusi in bagno a chiave. Due suore indagate dalla Procura

CASAGIOVE – Due suore educatrici, G.D.M., 57enne, e B.P., di 52 anni, dell’istituto Mater Amabilis di Casagiove, sono finite nel mirino della Procura di Santa Maria Capua Vetere dopo che alcuni genitori avevano notato sul corpo dei loro figli, diversi lividi e una reticenza nel tornare a scuola. I bimbi sono stati ascoltati da personale specializzato ed è uscito fuori un quadro allarmante di ciò che accadeva in classe: schiaffi al volto, alle gambe, insulti e tirate di capelli. Addirittura, in alcuni casi, i bambini venivano chiusi a chiave in bagno.

Le violenze sono andate avanti durante tutto lo scorso anno scolastico.

Alle due suore è stato notificato l’avviso di garanzia con l’accusa di aver abusato dei mezzi di correzione in danno degli alunni.