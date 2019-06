Bimbo beve acqua e poco dopo vomita sangue. Sospetta intossicazione

FRIGNANO – (Lidia e Christian de Angelis) Bimbo beve acqua e dopo vomita sangue, forse intossicato. Ieri mattina, un bimbo di 3 anni e la zia si sono recati presso un bar cittadino. Hanno acquistato una bottiglietta d’acqua per rinfrescarsi dal caldo torrido di questi giorni, poi sono usciti dal locale. Poco dopo, il piccolo si è sentito male, anche la zia avvertiva dei dolori e faticava a respirare, entrambi hanno avuto conati di vomito, il piccolo ha iniziato a sputare anche del sangue.

Alcuni presenti, che hanno assistito alla scena, hanno subito soccorso i due, accompagnandoli all’ospedale Moscati di Aversa. Dopo poco, sul posto sono giunti i Nas che hanno sequestrato la bottiglietta e avviato le indagini per una presunta intossicazione alimentare per acqua sospetta.

Il bimbo è stato trasportato al Santobono di Napoli per essere sottoposto ad accertamenti e analisi specifiche, per risalire alla sostanza che ha provocato l’intossicazione di zia e nipote. La donna è ancora ricoverata presso il nosocomio normanno. L’intera comunità in apprensione per le sorti dello splendido bimbo.