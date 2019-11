BLACK FRIDAY, il Commissario impone all’Outlet e al Campania, ambulanza, presidio medico e deflusso dei parcheggi. Ecco l’intero blocco delle prescrizioni

MARCIANISE – A seguito delle decisioni assunte in sede Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, formalizzate dalle prefettura con nota datata 15 novembre u.s., e delle successive indicazioni fornite da questo ente ieri 18 novembre scorso, in relazione alle “giornate di promozione Black Friday 27 novembre – 2 dicembre”, il Commissario Straordinario ha invitato vivamente i rappresentanti legali della Capri Due Outlet s.r.l.. e del Centro Commerciale Campania ad adottare le seguenti misure a tutela dell’incolumità pubblica e privata:

attivazione in luogo idoneo nel centro commerciale o nell’area di parcheggio di un presidio medico e/o ambulanza medicalizzata; attivazione di una squadra di soccorso antincendio in luogo idoneo della struttura; attivazione di avvisi luminosi, d’intesa con gli enti proprietari delle strade interessate, al fine di informare l’utenza circa la capienza dei parcheggi; idoneo servizio, tramite proprio personale, addetto al deflusso del traffico veicolare dai parcheggi; attivazione di un servizio di vigilanza interno con Istituti di vigilanza autorizzati, qualora non previsto.

Si è suggerito, inoltre, di informare l’utenza circa l’impossibilità di trovare sosta nei parcheggi oltre la capienza consentita.

Ciò, si è reso necessario poichè le condizioni viarie ed infrastrutturali, ormai esistenti da anni, causano criticità nella gestione del traffico anche con disagi sulla rete autostradale.