Blackout in mezza provincia: luci spente da CASERTA a S. MARIA C.V.

Guasto alla linea elettrica generale.

CASERTA. Da Caserta a Santa Maria Capua Vetere, passando per Casagiove, Casapulla e San Prisco. Black out in mezza provincia, questa sera, sembra a causa di un guasto elettrico sulla linea generale. Decine le segnalazioni che ci sono giunte e molte, anche le chiamate ai vigili del fuoco per coloro che si sono trovati in difficoltà. Dalle 20.02 alle 20.25 il buio è calato (almeno nel capoluogo ed a San Nicola la Strada) su vie e abitazioni. Al momento la situazione sembra stia tornano alla normalità.