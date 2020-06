SAN FELICE A CANCELLO – E’ di pochi minuti fa la notizia di un blitz dei carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico e della compagnia di Maddaloni in piazza Umberto a San Felice a Cancello. Tre persone, tutte di origini straniere, sono state fermate e portate in caserma. Al momento non si conoscono le posizioni degli stranieri portati via dai militari.

Seguiranno aggiornamenti.