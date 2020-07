Blitz dei Nas: chiusa nota casa per anziani

CASTEL VOLTURNO – Gravi criticità igienico-sanitarie e irregolarità documentali sono state riscontrate dai Carabinieri del Nas di Napoli in una residenza per anziani a Castel Volturno, per la quale è stata presentata una richiesta di ordinanza di chiusura. I militari del Nas di Napoli hanno compiuto un primo intervento all’interno della struttura che ospita anziani over 65 autonomi e semi autonomi già a fine giugno, constatando le condizioni di irregolarità sotto il profilo strutturale, igienico, sanitario e documentale. A seguito degli ulteriori accessi alla struttura, necessari per via della grandezza di quest’ultima che si articola su tre piani, sono state nuovamente verificate le criticità.