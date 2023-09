Blitz della guardia costiera: sequestrata rete abusiva di 500 metri

Controlli incessanti coordinati dall’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli.

MONDRAGONE Sono stati gli uomini della Capitaneria di porto a ritrovare un rete abusiva, con annessa strumentazione, nelle acque di Mondragone. Il ritrovamento lo scorso fine settimana: sulla rete, lunga 500 metri, trappole per i polpi. La guardia costiera ha sequestrato il tutto ma i controlli non fermeranno qui, sempre coordinati dall’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli. Tali attrezzature, infatti, sono pericolose sia per la navigazione ma anche per tante specie che vivono nei nostri mari, come delfini e tartarughe caretta caretta. Molti gli esemplari di quest’ultima specie ritrovati morti lungo il litorale.