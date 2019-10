SANTA MARIA A VICO (T.P.) – Blitz della Guardia di Finanza di Marcianise in un terreno nei pressi della Conad di Santa Maria a Vico. Le fiamme gialle hanno sequestrato una grossa area che è stata adibita da una ditta all’insaputa dei proprietari del terreno a discarica a cielo aperto. La ditta edile aveva sepolto nel terreno materiale non autorizzato. Ci sono indagini in corso e per ora la denuncia per la presenza della discarica illegale è stata notificata ai due proprietari del terreno,