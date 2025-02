Ricettazione e maltrattamento di animali, blitz della polizia in un’azienda agricola: 55enne denunciato e sanzioni per 15mila euro

Con il concorso dell’A.S.L., gli animali sono stati sequestrati e portati in una struttura di ricovero specializzata

CASAL DI PRINCIPE – La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un 55enne, originario dell’agro aversano, ritenuto responsabile di ricettazione e maltrattamento di animali.

In particolare, poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Casal di Principe, in occasione di un controllo ad una azienda agricola, hanno rinvenuto bobine di plastica utilizzate per la copertura di serre, del valore di circa 20mila euro, risultate essere oggetto di furto avvenuto, lo scorso anno, ai danni di altra azienda di un comune limitrofo.

Durante i controlli, è stato scoperto un allevamento abusivo di animali di vario genere, tenuti in condizioni di carenza igienico-sanitaria, privi di titolo di certificazione e indicazioni di provenienza. Con il concorso dell’A.S.L., gli animali sono stati sequestrati e portati in una struttura di ricovero specializzata, mentre il soggetto è stato denunciato per maltrattamenti di animali e sanzionato per circa 15mila euro per irregolarità varie.