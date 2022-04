Blitz in un’abitazione. 63enne arrestato dopo l’irruzione

SAN FELICE A CANCELLO – La Polizia di Stato di Caserta, nella serata di domenica sera, ha rintracciato e tratto in arresto, in una zona isolata ed impervia nel comune di San Felice a Cancello, un cittadino di origine marocchine, sessantatreenne, destinatario un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dovendo scontare una pena definitiva di 1 anno 11 mesi e 28 giorni poiché condannato per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Nello specifico, personale del Commissariato della Polizia di Stato di Maddaloni, a seguito di mirata attività di appostamento finalizzata alla cattura dell’individuo, cinturava la zona al fine di precludere le vie di fuga del ricercato e faceva quindi irruzione all’interno dell’abitazione traendolo in arresto.

L’arrestato veniva associato presso la Casa Circondariale di S. Maria Capua Vetere per l’espiazione della pena