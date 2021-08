Blitz interforze. Sequestrata autorimessa abusiva

LUSCIANO – Un’autorimessa abusiva è stata sequestrata a Lusciano nel corso dei controlli contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali. Le attività di 2° livello integrate dalle forze di polizia si sono svolte nei comuni di Napoli, Caivano, Aversa, Lusciano impiegando 16 equipaggi per un totale di 34 unità interforze, nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio, controllando 3 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 1 sequestrata, 3 persone identificate, di cui 1 denunciata e 1 sanzionata, 1 veicolo sequestrato, circa 840 mq di aree sequestrate, circa 200 mc di rifiuti speciali pericolosi e non sequestrati, 4133,00 euro di sanzioni comminate.