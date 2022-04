Blitz nella frazione: pistola e munizioni in casa, arrestato 43enne

SANTA MARIA A VICO – In Santa Maria a Vico, i carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un 43enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione illegale di arma e munizioni. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare hanno rinvenuto, nascosta in camera da letto, una pistola marca taurus pt 99 afs, calibro 9 mm con matricola abrasa ed un serbatoio con 15 proiettili calibro 9×21. Sono stati, inoltre, trovati ulteriori 16 proiettili marca g.f.l.. L’arma ed il munizionamento sono stati sequestrati. L’arrestato è stato sottoposto agli aa.dd. in attesa del rito direttissimo.