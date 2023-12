IL VIDEO. BOMBA D’ACQUA AL CENONE. Diluvio improvviso nel casertano, strade allagate

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un’incredibile bomba d’acqua si è abbattuta questa sera su tutto il litorale Domizio, causando non pochi disagi.

A Mondragone, gli allagamenti non hanno risparmiato nessuna strada con automobilisti rimasti in panne e pedoni bloccati. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento locale per liberare dall’acqua alcune abitazioni.

Un film oramai visto e rivisto, uno tsunami che spesso si scatena per colpa della pioggia incessante e di un sistema fognario non in grado di far defluire l’acqua.

Anno nuovo speranza nuova e chissà che nel 2024, qualcuno non riesca finalmente a mettere una “pezza” su di un problema rimasto per troppo tempo irrisolto.