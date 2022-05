Bombola di gas esplode all’interno di un’abitazione, panico tra i residenti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone. Pare che dallo scorso sabato l’appartamento fosse disabitato, stando a quanto riferito dal proprietario dell’immobile

CASTEL VOLTURNO Si sono vissuti momenti di panico nel pomeriggio in via Albana, a Castel Volturno. Una bombola è, infatti, esplosa all’interno di un’abitazione privata. Stando a quanto riferito dal proprietario dello stabile, nell’appartamento non c’era nessuno anche se, sulle prime, qualche vicino di casa aveva parlato di tree persone che si davano alla fuga. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Mondragone.