Bonus covid e sport. In 50 sotto inchiesta della Procura

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Una inchiesta della procura di Santa Maria Capua Vetere, con indagine della Guardia di Finanza, ruota attorno al titolare di una scuola calcio originario di Macerata Campania. L’indagine coinvolge oltre 50 persone, in buona parte residenti nella citt√† del Foro. L’ipotesi di reato √® truffa aggravata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Si tratta di bonus covid, percepiti senza averne diritto e di misure a sostegno degli atleti erogate tra il 2020 e l’anno in corso. I soldi stanziati dal governo servivano a sostenere gli impianti sportivi a personale ridottissimo, durante la pandemia. Ma qualcuno ne ha approfittato.