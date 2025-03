Botte alla moglie nel giorno della Festa della Donna: trovata in auto ferita e in stato di shock

La vittima, venditrice ambulante di mimose, si sarebbe dovuta recare presso un ristorante della zona per lavoro ma a causa …

MADDALONI – Una 45enne di Maddaloni è stata ritrovata ieri pomeriggio nei press di via Forche Caudine di fronte il bar Lombardi, alle spalle dell’IP, in evidente stato di agitazione. A lanciare l’allarme un residente della zona, conoscente della donna di professione venditrice ambulante.

In occasione della festa della donna la 45enne si sarebbe dovuta recare in un ristorante della zona a vendere fiori ma a causa di un malore, sembrerebbe un attacco di panico, a seguito di presunte percosse denunciate dalla stessa, ieri, alle forze dell’ordine si è fermata in strada non riuscendo a raggiungere il luogo di lavoro

Sul posto un’ambulanza del 118. La donna aveva anche un braccio rotto sembrerebbe a causa di una recente aggressione da parte del consorte.