Brutto incidente, anziano bloccato tra le lamiere

ALIFE – Un brutto incidente si è verificato, questa mattina, lungo la strada provinciale che collega la zona del Montemaggiore con l’area del Matese.

Un anziano residente a Dragoni, alla guida di un’auto, si è ribaltato per cause ancora da chiarire.

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarlo dall’abitacolo.