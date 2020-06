Brutto incidente stradale lungo la Provinciale. Traffico in tilt

LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Terribile incidente stradale, traffico in tilt. Stamani intorno alle 8:30 circa lungo la strada provinciale 335 nei pressi dell’uscita Lusciano/Aversa sud, due vetture, una utilitaria ed un Suv si sono scontrate violentemente, forse a causa di un sorpasso azzardato, non è chiaro. Le auto a causa del violento impatto hanno riportato gravi danni e i conducenti feriti ma non in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente e regolare la viabilità essendosi paralizzato il traffico a cause delle vetture lungo la carreggiata, i mezzi di soccorso hanno portato via le vetture che intralciavano la circolazione, tanta paura tre gli automobilisti presenti.