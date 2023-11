Bus finisce contro un albero, ferito il conducente

Non sono mancati i disagi alla circolazione

TEVEROLA/SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente questa mattina lungo la SS 7bis che da Teverola conduce a Sanata Maria Capua Vetere. A farne le spese un autista del bus di linea Air Campania rimasto ferito.

Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo in quel momento senza passeggeri a bordo si è schiantato contro un albero. Rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave, il conducente. Non sono mancati i disagi alla circolazione.