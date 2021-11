Cadavere sui binari. Bloccati i treni Roma-CASERTA

CASERTA – E’ stato trovato un cadavere sui binari. Per questo motivo i treni diretti da Roma a Caserta sono bloccati. Come fa sapere Rete Ferroviaria Italiana: “Dalle ore 11.25 sulla linea Roma – Napoli (via Cassino), il traffico ferroviario è rallentato tra Frosinone e Morolo per il rinvenimento di un cadavere. Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Nel tratto interessato il traffico ferroviario viene instradato su unico binario“.

I ritardi arrivano fino a trenta minuti.