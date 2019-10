SESSA AURUNCA – Sono in corso, proprio mentre stiamo scrivendo, le operazioni di recupero di un corpo nelle acque del fiume Garigliano, in prossimità del ponte al confine con il Lazio.

Dalle notizie che apprendiamo, un uomo ha notato un corpo che galleggiava a pelo d’acqua ed è scattato l’allarme.

Sul posto, in questo momento, si trovano i carabinieri di Sessa Aurunca e i vigili del fuoco per gli accertamenti del caso. Ancora non è chiaro se il corpo appartenga ad un uomo o ad una donna.