Cade da una scala e batte la testa al suolo: trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta

ARIENZO – Oggi pomeriggio, poco dopo le 17, un uomo di 50 anni ha subito un incidente mentre si apprestava a recuperare del materiale ferroso presso il negozio sito in via Battisti, perpendicolare della via Appia. Pare che l’uomo sia caduto da una scala battendo la testa al suolo. Si è reso così necessario l’intervento del 118, immediatamente allertato.

L’uomo è stato prontamente trasportato al presidio medico più vicino, ovvero l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.