FRIGNANO – Una donna di 40 anni è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Aversa. E’ caduta dal balcone della sua abitazione in via Leonardo da Vinci. Sul posto sono arrivati i carabinieri. Tra le ipotesi prese in considerazione, c’è quella del gesto estremo: avrebbe urlato delle frasi preoccupanti, prima di finire sull’asfalto.