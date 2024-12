Cade dal quinto piano e centra auto in sosta: 41ENNE GRAVISSIMO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

ORTA DI ATELLA – Minuti drammatici nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, a Orta di Atella.

Un uomo di 41 anni è caduto dal quinto piano di un edificio in via Petrarca, finendo sul parabrezza di un veicolo. Sono accorsi i vicini dell’uomo che sono stati allertati dal rumore forte della caduto.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è arrivato in condizioni molto gravi. Lo hanno raggiunto in pochi minuti la moglie e i parenti.