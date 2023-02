Cade dalla cabina di un tir: camionista casertano in gravi condizioni

CASERTA – Una caduta drammatica, dalla cabina del tir che stava pulendo. Un sessantaduenne di Vairano Paternora, ieri mattina a Cervaro (Frosinone), è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro e per questo è stato trasferito in elicottero al Policlinico “Tor Vergata” di Roma in codice rosso.

I fatti sono ora in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cassino e della stazione di Cervaro intervenuti in località Belvedere unitamente alla Polizia di Stato. Le sue condizioni di salute sono gravissime.