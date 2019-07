SESSA AURUNCA – E’ stato ritrovato da alcuni compaesani in una pozza di sangue nei pressi del suo podere. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7 in zona San Carlo di Sessa Aurunca ad un uomo di 67 anni feritosi gravemente dopo essere scivolato in un dirupo durante una raccolta in campagna. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale e i carabinieri del comando centrale di Sessa Aurunca.