Calciatore ferito negli scontri allo stadio

VILLA LITERNO – Increscioso l’episodio che si è verificato sabato allo stadio comunale di Villa Literno. Si stava disputando il match tra la squadra locale e i Boys della Caivanese. Pochi minuti alla fine dell’incontro è arrivato il pareggio e con questo l’esultanza di alcuni tifosi della Caivanese. Tanto è bastato per far esplodere l’ira dei supporters della squadra locale per fare irruzione negli spogliatoi degli avversari. Aggredita l’intera squadra, ad avere la peggio il giocatore della Caivanese, Puca, che scivolando ha riportato una frattura al braccio.