Calcio, il Cellole saluta la Coppa Italia sconfitta 2-0 nel match di ritorno

I rossoblù, sconfitti a Puglianello, hanno comunque disputato una gara quadrata. Ora l’obiettivo è il campionato di Promozione.

CELLOLE (Pietro De Biasio) – La Asd Cellole Calcio ha concluso il suo cammino in Coppa Italia. Nella sfida di ieri pomeriggio, la squadra di mister Michele Cimino ha affrontato il Poli Puglianello in trasferta. Una partita che, nonostante il risultato finale di 2-0, ha mostrato segnali importanti per la squadra rossoblù. La partita, disputata allo stadio «Comunale San Giacomo» di Puglianello, è iniziata con un approccio cauto da entrambe le squadre.

Dopo una fase di studio, il Cellole ha trovato la rete al 23′, ma il gol di Gaetano

è stato annullato per fuorigioco, lasciando i giocatori e i tifosi con un pizzico di amaro in bocca. Il primo tempo si è concluso senza reti. Nella seconda frazione di gioco, il Puglianello ha preso il sopravvento. Al 60′ha sbloccato il punteggio, portando i padroni di casa in vantaggio. Pochi minuti dopo, il Cellole ha cercato di reagire, ma la situazione è peggiorata quandoha trasformato un rigore, fissando il punteggio sul 2-0 e consentendo alla ai ragazzi di misterdi passare al turno successivo. Nonostante il risultato, la squadra non ha smesso di lottare.

Il Cellole ha continuato a spingere, cercando di riaprire la partita, ma senza riuscire a concretizzare le occasioni create. L’eliminazione dalla Coppa Italia non frena le ambizioni della Asd Cellole Calcio. La dirigenza e i giocatori sono già concentrati sul prossimo match di campionato, previsto per sabato 28 settembre contro la formazione della Nuova Napoli Nord.