CALCIO. Il Parma e la FORTITUDO CASERTA insieme per sfornare nuovi campioni

La polisportiva Fortitudo sport Academy di Caserta è lieta di comunicare il raggiunto accordo di affiliazione con il Parma Academy, settore giovanile del Parma calcio, per la stagione 2022/2023

“Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto e allo stesso tempo siamo orgogliosi che una società blasonata come il Parma calcio abbia scelto la nostra società per monitorare i giovani talenti del nostro territorio ed avviare un percorso di crescita formativa dei nostri mister che saranno chiamati a svolgere stage presso il centro tecnico di Collecchio, sotto la guida dei responsabili del settore tecnico della squadra ducale“.

Queste le prime parole del neo presidente della Fortitudo sport Academy Claudio Ursomando.

“Quando una società che vanta una storia vincente come quella del Parma calcio, basti pensare al suo palmares (3 Coppe Italia, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa delle Coppe, 2 Coppe UEFA/Europa League, 1 Supercoppa UEFA) decide di puntare sulla tua società come centro tecnico della provincia di Caserta, vuol dire che il lavoro fatto fino ad ora dai nostri tecnici, guidati dal nostro responsabile del settore Calcio, mister Peppe Avella, ha dato i suoi frutti e noi siamo contenti di poter offrire un’opportunità di crescita ai nostri atleti, sicuri di poterli affidare ad una società seria, solida e titolata a stare tra le grandi del massimo campionato nazionale, obiettivo che la nuova proprietà – il colosso americano Krause Group – ha già intenzione di raggiungere quest’anno con la guida del mister Fabio Pecchia. Sarà una collaborazione costante, infatti durante l’anno sportivo i tecnici scudocrociati saranno presenti anche sui nostri campi del centro sportivo Sant’Angelo per visionare costantemente i nostri ragazzi, oltre a contribuire, sul campo, alla crescita tecnico/tattica dei nostri mister che avranno l’opportunità di misurarsi e confrontarsi con tecnici di livello nazionale“.

Cosi conclude il Presidente Claudio Ursomando che invita chi fosse interessato ad avere informazioni sulle attività della polisportiva a seguire la pagina FB: Polisportiva Fortitudo sport Academy Caserta o ad inviare una mail a : [email protected] o un messaggio whatsapp al 370 126 5083.