CAPUA – Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada statale Appia, nel territorio comunale di Capua, non distante dal bivio per Bellona. Un camion betoniera ha perso dell’olio e anche dell’acqua dal serbatoio, provocando grande difficolt√† nel tenuta della strada per chi veniva dietro di esso. Il manto stradale, divenuto viscido e scivoloso, ha provocato la caduta dalla moto di una coppia in sella alle due ruote. Le due persone sono rimaste ferite.