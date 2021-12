CAMORRA, POLITICA & SERVIZI SOCIALI. Perquisite le sedi di 8 aziende. C’è anche un bar di Caserta. L’ELENCO COMPLETO

Ci potrebbe essere un’ordinanza. Forse non a brevissimo, ma a nostro avviso è l’eventualità più probabile.

Ci potrebbe essere una chiusura delle indagini con notifica agli indagati, i quali non sarebbero raggiunti da alcun provvedimento limitativo della libertà personale, del relativo avviso ai sensi dell’articolo 415 bis del Cpp.

Un procedura che aprirebbe la strada ad una richiesta di rinvio a giudizio.

Comunque, solo quando saranno disponibili nuove carte capiremo fino in fondo perché, oltre alle abitazioni e agli uffici dei 20 indagati più volte citati negli ultimi giorni e declinati ancora una volta oggi come formali destinatari del decreto di perquisizione, ad essere visitate dagli uomini della Polizia Giudiziaria, inviati dai magistrati dell’Antimafia, sono state diverse aziende, di cui invece fino ad ora non avevamo ancora trattato.

L’elenco completo è sotto all’articolo.

C’è anche un bar, il “Non solo caffè”, con sede legale a Casapulla ma aperto a Caserta in via De Falco.

Il resto lo leggete da voi in attesa degli altri sviluppi che serviranno a capire perché la Dda ha perquisito le sedi di queste aziende.