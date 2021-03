CAMPANIA IN ZONA ROSSA. L’annuncio in diretta Facebook del presidente De Luca

CASERTA – “Siamo ormai in zona rossa perché il livello di contagio non si può più reggere. E’ evidente che bisogna prendere misure eccezionali”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook ha reso noto quello che sta per divenire ufficiale con la decisione che verrà presa dalla cabina di regia dell’Istituto superiore di Sanità. “Come è del tutto evidente siamo arrivati alla terza ondata in tutta Italia, per la Campania, da oltre una settimana registriamo sui 2500 nuovi postivi al giorno che significa che dovremo fare il tracciamento dei contatti per almeno 25mila persone è evidente che in queste condizioni diventa impossibile”, così ha chiosato il governatore.