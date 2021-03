I NUMERI DEL COVID. In CAMPANIA mille guariti giornalieri in più rispetto ai contagiati. LE CIFRE E LE TABELLE

Covid in Campania

Sono 2.016 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 1.478 asintomatici: e 538 sintomatici, su 19.182 tamponi. Sono poi 4.024 i tamponi antigenici. I deceduti sono 38, 23 nelle ultime 48 ore e 15 in precedenza ma registrati ieri, per un totale pari a 5.363 dall’inizio della pandemia: il tasso di incidenza resta sostanzialmente stabile, al 10,5 contro il 10,28 di ieri. I guariti sono 3.066, e il totale sale a 238.809. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 160; dei 3.160 posti letto di degenza, ne sono occupati 1.587.

Covid in Italia

dati in aggiornamento