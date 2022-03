Campo sportivo nel mirino dei ladri

MACERATA CAMPANIA – Campo sportivo di Macerata Campania ancora nel mirino dei ladri. Lo denuncia il consigliere di maggioranza Pasquale Nacca. E’ stato rubato il rame dai quadri elettrici delle 4 torri faro dell’impianto di illuminazione della struttura.

Spiega Nacca: “È una situazione insopportabile, chiederò maggiori controlli alle forze dell’ordine, il prezzo di questo materiale è arrivato alle stelle e gente senza scrupoli, arraffa di tutto causando danni di grosse entità a chi riceve il furto. Il danno ancora non è stato stimato, ma non sarà piccolo. A breve partirà il secondo bando per l’affidamento dei lavori da eseguire alla pista di atletica spalti e nel nuovo capitolato chiederò all’ingegnere di inserire una videosorveglianza, anche se – conclude – credo che servirà a ben poco, quando prendono di mira c’è poco da fare“.