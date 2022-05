Capitan Ventosa nel Casertano, svelato il mistero dell’interferenza che blocca il quartiere

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) Ieri in onda il servizio di Capitan Ventosa a Teverola, come avevamo anticipato nei giorni scorsi. Ieri sera su canale 5 nel TG satirico Striscia La Notizia è andato in onda il servizio realizzato a Teverola alcuni giorni fa , in cui l’inviato della trasmissione Capitan Ventosa era giunto per risolvere un altro problema di interferenze. I residenti che lo hanno chiamato non riescono a far partire auto e scooter: una bella sfida per il Ventosa Radio Team. Alla fine la magagna è stata scoperta, a fare interferenza era un antifurto posto su una abitazione che aveva un filo esterno che emetteva delle frequenze che interferivano con altri sistemi elettronici, come quelli per accendere auto, far partire lo scooter e aprire i cancelli automatici.

https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/interferenze-l-antifurto-che-blocca-un-quartiere_77725.shtml