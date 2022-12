CAPODANNO A TEANO. Cresce l’attesa per il concertone in piazza

TEANO (Pietro De Biasio) – Cresce l’attesa per l’evento “Capodanno 2023” a Teano evento esclusivo in programma la notte del 31 dicembre in piazza Duomo.

Si annuncia ricca di novità e diventerà un appuntamento fisso per la comunità sidicina. L’evento inizierà alle ore 01:00 nella centralissima piazza Duomo e proseguirà fino a notte inoltrata con i Moderup e Esselle Deejay.

Ad organizzare il “Capodanno 2023” è il nuovo Forum dei Giovani che punta subito in alto e gioca le sue carte con i Moderup che hanno già garantito di far ballare tante piazze.

I Moderup (Vincenzo classe ’95 e Luigi classe ’98) sono un duo rap, nati a Napoli nel quartiere “Miano” uno dei più crudi della città a due passi da Scampia.

All’attivo

hanno collaborazioni di tutto rispetto Emiliano Pepe, Ntò, Clementino, Lucariello, Rocco Hunt e tanti altri. I loro video hanno milioni di visualizzazioni tra i brani più celebri: Tmax Freestyle, Venezuela, Gta Napl, Stelle ecc.

Ci

auguriamo che i giovani e le famiglie partecipino e non siano “costretti” ad andare a festeggiare altrove, valorizziamo le nostre iniziative, valorizziamo la nostra città e ringraziamo il Forum dei Giovani per essere riuscito ad organizzare il “Capodanno 2023” a Teano nonostante il poco tempo a disposizione.