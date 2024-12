CAPODANNO. Scoperta fabbrica clandestina di botti: un ARRESTO

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Un 49enne di Castel Volturno 49 anni è stato tratto in arresto dagli uomini della Guardia Di Finanza per avere allestito un laboratorio di produzione di fuochi pirotecnici illegali in un deposito in adiacenza ad alcune abitazioni.

All’interno del deposito sono stati recuperati oltre 20.000 pezzi artigianali, attrezzature per la fabbricazione e due fusti contenenti polvere pirica purissima.