CAPUA – Una 50enne di Sant’Angelo in Formis ieri ha avuto un malore causato da una lieve forma di avvelenamento. La donna aveva ingerito una quantità minima di candeggina. Subito è scattato l’allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l’hanno immediatamente soccorsa. Per lei non è stato necessario il ricovero in ospedale.