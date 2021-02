CAPUA. Gli sequestrano i beni, lui fa causa all’amministratore giudiziario ma il giudice lo condanna alle spese

CAPUA – Il giudice del tribunale di Napoli ha emesso sentenza per la causa civile intentata da

Graziano Angelo Di Gianni, di Capua, contro Gianluca Casillo, di Casagiove, e contro il Ministero della



Giustizia. Il giudizio è durato 4 anni e il Tribunale di Napoli, Giudice dott. Forziati, ha rigettato nelmerito ogni richiesta Di Gianni sia contro il Ministero della Giustizia e sia contro Casillocondannando, lo stesso al pagamento di tutte le spese di lite sostenute per svariate migliaia di euro.La vicenda inizia il 18 giugno del 2009, quando furono sottoposti a fermo Nicola Mazzara, all’epocadei fatti ritenuto il capo dell’omonimo clan camorristico operante nel territorio di Cesa e zonelimitrofe, un presunto affiliato al clan camorristico Mazzara, Federico Oliva, ed il capuano GrazianoAngelo Di Gianni, proprietario di una tabaccheria nel centro di Capua. Mazzara e l’Oliva furonoritenuti responsabili di estorsione aggravata dal metodo mafioso e di violazione della legge sullearmi, Di Gianni di appropriazione indebita e di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Gliaccertamenti ebbero inizio dopo la denuncia di un ex dipendente della società Elettrocampania,operante nel settore dell’illuminotecnica sita sul Vialone Carlo III a San Nicola La Strada, il quale siera accorto di grossi ammanchi di denaro, circa 2.500.000 di euro attribuibili a Di Gianni che avevaall’epoca dei fatti un incarico di impiegato contabile nella ditta. Contestualmente la DirezioneDistrettuale Antimafia di Napoli operò nei confronti dei soggetti indagati un sequestro dei beni a lororiconducibili per svariati milioni di euro con la nomina di un amministratore giudiziario nella personadel dott. Gianluca Casillo. Di Gianni Graziano Angelo nel 2016, dopo una lunga fase dibattimentale,fu assolto dall’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso, mentre il reato di appropriazioneindebita, acclarato nel corso del giudizio penale, decadde per intervenuta prescrizione del reato. Aseguito dell’assoluzione Di Gianni citò in giudizio il Ministero della Giustizia e l’amministratoregiudiziario Gianluca Casillo per vedersi risarcire i danni relativi al sequestro ed all’asserita malagestio, tanto per un importo di circa 200mila euro. Il 14. Gennaio scorso il Tribunale di Napoli, dopouna lunga ed attenta istruttoria con l’audizione di svariati testimoni indicati da tutte le parti, haescluso ogni responsabilità ed ogni colpa dell’Amministratore Giudiziario Gianluca Casillo.