CAPUA. I NOMI. Tentata estorsione e incendio doloso: cambia la misura per uno degli indagati

Finito in manette con altre 3 persone

CAPUA – Arresti domiciliari per uno dei due albanesi accusati di aver incendiato, lo scorso 3 maggio in Capua, diverse auto a titolo estorsivo su ordine Claudio Sinapi, 62enne, di Capua (culturista, personaggio molto noto in città gestisce una palestra nell’agro caleno) e la moglie Annamaria Fortino, 52 anni, per costringere ad avere una casa a un prezzo inferiore a quello di mercato

Il gip Emilio Minio ha accolto l’istanza dei difensori, concedendo i domiciliari a Gazmir Sharu nel comune di Frosinone. Pende analoga richiesta per Renaldo Likay attualmente in carcere, mentre Claudio Sinapi è ai domiciliari e la moglie Anna Maria Fortino ha l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria.