CAPUA – Paura questo pomeriggio in via San Tammaro a Capua. Circa un’ora fa, per motivi sconosciuti, alcuni pneumatici hanno preso fuoco fuori un noto gommista della zona. Dalle fiamme si è alzata una nube densa e nera che ha investito tutta la zona. Immediatamente alcuni addetti con l’aiuto di un estintore, come si vede dal video, hanno provato a spegnere le fiamme nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco.